DEPARTEMENTALES - CANTON D'OUROUX SUR SAONE - "On compte sur vous ! Restons toutes et tous mobilisés !"

COMMUNIQUE DE JEAN MICHEL DESMARD ET ELISABETH ROBLOT POUR LE CANTON D’OUROUX SUR SAONE

Malgré une faible participation à ce premier tour des élections départementales pour le canton d'Ouroux sur Saône, vous avez placé notre liste (Desmard/Roblot) en tête avec près de 76 % des suffrages. Il y aura malgré ce très bon score et la majorité absolue, un second tour car il nous a manqué 161 voix pour être élus dès le 1er tour.

Nous vous adressons nos plus vifs remerciements. Par votre vote, vous avez reconnu que le travail, la présence sur le terrain et la proximité, l'engagement et les réalisations pour vous accompagner dans votre vie de tous les jours, payent !

Nous allons cette semaine nous mobiliser encore un peu plus afin d'amener les abstentionnistes à se déplacer dimanche prochain pour participer au vote. Bien entendu, nous comptons sur les 3000 voix que nous avons enregistrées. Nous vous encourageons, non seulement à revenir dimanche 27 Juin, mais aussi à convaincre vos amis et vos voisins de voter pour notre liste !

Notre engagement n'est pas politique : comme pour le mandat qui s'achève, nous allons oeuvrer pour vous. Nous ne visons pas, en même temps que cette élection, des places éligibles sur une autre élection ! Nous vous avons proposé un programme local, réalisable et non pas la déclinaison d'un programme national, qui ne laisse aucune place au Département !

Alors, dimanche 27 Juin, votez et faites voter pour Desmard/Roblot, afin que vous soyez représentés à l'assemblée départementale aux côtés d'André ACCARY !

On compte sur vous ! Restons toutes et tous mobilisés !