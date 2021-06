Chalon 1, Chalon 2... parfois la frontière tient à pas grand chose !

Invité par Alain Gaudray et Dominique Melin dans le cadre des élections départementales, la visite du Président du Conseil départemental a été quelque peu chamboulée.

Dans le cadre des élections départementales, lorsque vous êtes candidats, tous les appuis sont les bienvenus et encore plus lorsque le Président Accary vient d'être réélu sur son canton en tant que conseiller départemental dès le premier tour avec plus de 80 % des suffrages exprimés. Alain Gaudray et Dominique Melin avaient convié André Accary à un temps d'échange à l'Ehpad du Bois de Menuse en gestion directe par l'Hôpital William Morey, en présence de Christine Ungerer, directrice du GHT Nord Saône et Loire. Une présence pas forcément du goût des représentants du personnel CGT, qui ont profité de cette visite improvisée, pour rappeler à André Accary la problématique des Ehpad et de son personnel, tout en insistant sur le dossier qu'ils considèrent non-résolu de l'Ehpad des Terres de Diane.

Autres présents sur place, les conseillers départementaux sortants Françoise Verjux-Pelletier et Raymond Gonthier, informés de la visite du jour, "par un militant LR", venus s'étonner de cette visite, sur le canton de Chalon 2 en présence des deux candidats de la majorité départementale de Chalon 1. De quoi chambouler l'organisation du jour...en annulant tout simplement à la dernière minutes, les échanges prévus.

L.G