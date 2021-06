Régalez vos papilles avec la société ‘L’Assiette Française’ de Marion et Alexis

Plus de 300 références de produits de petits producteurs dont 95% proviennent de Bourgogne Franche-Comté !

Créée depuis mars 2021, la société de Marion et Alexis ‘L’assiette Française’, située 5 rue de la Guerlande à Chatenoy-le-Royal (derrière Grand Frais) ne cesse de prospérer. Il faut dire que leur concept qui s’appuie sur une doctrine qui ne peut que satisfaire les épicuriens « Les petits producteurs s’invitent dans votre assiette » est très séduisante.

Cette jeune société vous propose, en effet, plus de 300 références de qualité dans différents secteurs alimentaires tels que : Charcuterie, traiteur, épicerie salée et sucrée, condiments, aromates, épices, boissons alcoolisées et non alcoolisées, cafés, tisanes … mais aussi des cosmétiques à partir de lait d’ânesse et à base de plantes par une herboriste.

Cette société est livrée directement par les petits producteurs dans leur entrepôt et vous propose un service « click & collect » dont les produits sont à sélectionner et à mettre directement dans votre panier à votre commande (paiement par CB en ligne sécurisée) avant qu’ils ne soient livrés à votre choix : soit directement chez vous, par relais colis (forfait) ou à retirer à l’entrepôt de la société (cette société livre dans toute la France).

Marion et Alexis aiment à le dire : « L’Assiette Française, c’est la volonté de proposer aux consommateurs de bons produits, sélectionnés pour faire découvrir les véritables saveurs de nos régions. Une histoire de palais et de rencontres, avec l’envie de s’inviter à votre table avec ce que les petits producteurs proposent de meilleur ».

Dès à présent, vous aussi, commandez directement à ‘L’Assiette Française’ à partir du site https://www.assiette-francaise.fr ou pour tout renseignement : 06 75 16 78 32. La société est ouverte du lundi au samedi midi.

Publi-information