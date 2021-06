Journées du Patrimoine de Pays et des Moulins à Saint Denis de Vaux

La 23ème édition de la Journée du Patrimoine de Pays et des Moulins se déroulera samedi 26 et dimanche 27 juin à St Denis de Vaux pour célébrer le thème : ̏ l’arbre, vie et usages˝

Ces journées sont coordonnées nationalement grâce à l’action de délégations locales de Patrimoine-Environnement, des Maisons Paysannes de France, de la Fédération Française des Associations de sauvegarde des Moulins, de la Fédération des musées d’agriculture et du patrimoine rural (AFMA), des Architectes du patrimoine, de l’association Rempart, de la Fondation du Patrimoine et de l’association Petites cités de caractère.

Jean-Pierre Pernaut : « C’est très volontiers que j’ai accepté d’être le parrain des 23èmes Journées du Patrimoine de Pays et des Moulins. (…) Les JPPM c’est aussi une foule de volontaires bénévoles qui veulent les faire vivre, pour eux-mêmes et pour les vrais gens… De tout cela je parle souvent dans mes activités télévisuelles, il m’est donc naturel de rejoindre et d’aider celles et ceux qui travaillent sur le terrain dans ce vaste champ. » (source JPPM)

Le thème ̏ L’arbre, vie et usages˝ correspond parfaitement à cette édition 2021 dont la particularité, pour la commune de St Denis de Vaux est d’avoir un charpentier de Cîteaux qui travaillera, au pied du bâtiment devant le public, à la fabrication d’une pièce de bois. Ce taillage se fera à l’ancienne, comme au moyen âge, à la hache et au doloire. La pièce est destinée à la restauration d’une salle d’un Evêché bourguignon du XIIIe siècle, vieux témoin d’histoire de Bourgogne niché au sein de cette Vallée des Vaux. Ce travail commencera dès le samedi après-midi avec l’installation de la grume de chêne et se poursuivra le dimanche par la taille.

Une visite incontournable au pays des Vaux pour les amateurs de vieilles pierres et de conférences sur notre patrimoine architectural, c’est samedi et dimanche à St Denis de Vaux.

C.Cléaux