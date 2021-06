DEPARTEMENTALES - CANTON DE GIVRY - Dominique Lanoiselet et Sébastien Martin remercient leurs électeurs

Dominique Lanoiselet et Sébastien Martin remercient leurs électeurs

81,6% des électeurs du canton de Givry-Buxy nous ont apporté leurs suffrages ce dimanche et nous ont permis ainsi d’être élus dès le premier tour de ces élections départementales.

Nous tenons à remercier chacune et chacun d’entre vous de votre mobilisation qui s’est manifestée par une participation bien supérieure à la moyenne départementale.

Votre confiance nous honore et c’est bien dans un esprit de rassemblement et de proximité que nous entendons poursuivre notre action au service de tous les habitants du canton et de ses 41 communes.

Nous tenons également à remercier nos remplaçants Christine Rebourgeon et Sébastien Ragot, d’avoir fait le choix, comme il y a six ans, de nous accompagner une nouvelle fois dans ce mandat.

Forts de ce résultat, nous continuerons à défendre les dossiers du canton au sein de l’assemblée départementale et de la majorité d’André Accary que nous souhaitons voir confirmée dimanche prochain.

Dominique Lanoiselet et Sébastien Martin

Conseillers départementaux du canton de Givry-Buxy