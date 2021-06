DEPARTEMENTALES - CANTON DE GERGY - Didier Réty s'étonne des propos tenus au sujet de l'entretien des digues

Suite à un communiqué presse adressé par Nathalie Damy et Michel Duvernois, le maire de Sassenay et candidat sur le canton de Gergy a dit son étonnement.

Je suis très étonné que le président du département vienne dire qu’il souhaite s’occuper des digues, pour sa seule venue dans son mandat dans le canton, alors qu’en février 2021 lorsque la vanne de digue de Sassenay a rompue, le département étant présent et représenté par des techniciens et responsables des services venu sur le terrain ont répondu ne pouvoir intervenir et financer la réparation.

A ce jour la vanne sera réparée et financée par le syndicat des digues, les communes de Sassenay et Crissey, mais rien du département .

Des annonces électoralistes et trompeuses dans un canton aux communes inondables.



Mr RÉTY Didier

Maire de Sassenay et

Candidat au canton de Gergy