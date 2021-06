DEPARTEMENTALES - CANTON DE GERGY - Nathalie Damy et Michel Duvernois reçoivent du Président Accary et de son premier Vice-Président

Une soixantaine de personnes a assisté à la réunion publique organisée pour cet entre deux tours sur le canton de Gergy.

Communiqué de presse de Nathalie Damy et Michel Duvernois Très belle participation à la réunion de GERGY pour les deux candidats de la majorité départementale : Nathalie DAMY et Michel DUVERNOIS

Mercredi soir le foyer rural de GERGY a accueilli plus de 60 personnes venues écouter les engagements du binôme N DAMY/M DUVERNOIS et de leurs remplaçants A GUICHARD et JL MORATIN.

Les axes de travail mis en avant correspondent aux attentes des habitants et des élus du canton rencontrés pendant la campagne électorale. En particulier, le sujet préoccupant de l'entretien des digues bordant la Saône et le Doubs, le renforcement du réseau des maisons de santé, le développement du tourisme, les enjeux de l'agriculture locale et le soutien à des initiatives à l'intention des adolescents ont été présentés.