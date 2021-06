Tournoi scolaire d’échecs de Saint Dominique et de la Cité scolaire Henri Vincenot de Louhans

Les jeunes joueurs et joueuses d’échecs des deux établissements, St Dominique de Chalon et Henri Vincenot de Louhans, ont repris leurs tournois en présentiel pour clore cette année scolaire

Vendredi après-midi 18 juin 2021, le club d'échecs du collège chalonnais Saint Dominique a clôturé son année scolaire par un tournoi regroupant 18 élèves de 6ème, 5ème, 4ème et 3ème. Les Coupes et médailles ont été offertes par le Comité Départemental des Clubs d'Échecs de Saône-et-Loire. La remise des prix s’est faite en présence de Monsieur Jean-Pascal Troubat, directeur du collège Saint Dominique et de Monsieur Bernard Agius, président du Comité Départemental (71).

Quelques résultats pour St Dominique : Varey-Sanchez Mathis, Troubat Eliot, Daniel Alec, Lohou Jethro et Grappe Anaïs (féminine) ont remporté une coupe. Tous les autres ont reçu une médaille

Lundi après-midi 21 juin 2021, le club d'échecs du collège Henri Vincenot de la cité scolaire de Louhans a fait de même avec 8 qualifiés. La remise des prix a été réalisée en présence de Madame Béatrice Giraud, représentante du collège Henri Vincenot, de Monsieur Essaïdi Faouzi, professeur de math au collège Henri Vincenot et de Monsieur Philippe Boudier, président du club d'échecs de Louhans.

Résultats d’Henri Vincenot : 1er Oberlin Paul, 2ème Meux Dylan, 3ème Nicolaou Lohan, 4ème Lefevre Martin.

Ce sont deux manifestations qui se sont déroulées dans deux établissements scolaires sous l'égide du CD71. Il faut souligner que Jacky Fargère est l’entraineur des deux clubs scolaires. Les activités scolaires, comme les autres, ont été victimes du covid19. Il s'agit des deux premiers tournois d'échecs en présentiel. Les clubs d'échecs civils de Bourgogne-Franche-Comté n'ont pas encore organisé de tournois en 2021.

C.Cléaux