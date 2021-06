AVIS DE DECES - Madame Colette BERTHELON née PROST

SAINT-LOUP-DE-VARENNES, GIVRY, MORESTEL



Patrice et Marie-Chantal Berthelon,

Sylvie et Marc Lefbvre,

ses enfants ;

Aurélie et Nicolas, Vanessa, Jefferson et Agathe,

ses petits-enfants ;

Chloé, Thomas,

Camille, Ambre,

ses arrière-petits-enfants ;

sa sœur, sa belle-sœur,

ses beaux-frères ;

neveux et nièces ;

ainsi que toute la famille,

ont le chagrin de vous faire part du décès de

Madame Colette BERTHELON

née PROST

survenu le 22 juin 2021,

à l'âge de 88 ans.

Ses obsèques religieuses seront célébrées le lundi 28 juin 2021, à 10h30, en l'église de Varennes le Grand.

Fleurs naturelles uniquement.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.