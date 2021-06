Le bureau de la Sécurité civile et de la défense de Saône et Loire annonce jusqu'à 60 mm de précipitations

La Saône-et-Loire est placée en vigilance orange pour des orages. Le début de l’événement est prévu ce dimanche à 16h00. La situation fortement orageuse d’été nécessite une vigilance particulière dans la mesure où il existe un risque de phénomène violent en fin d’après-midi et soirée de dimanche de l’est-Bourgogne aux frontières suisses et allemandes.

De Bourgogne-Franche-Comté au Haut-Rhin/sud Vosges, ces orages peuvent être localement plus virulents qu'ailleurs, avec une forte activité électrique, des chutes de grêle et des rafales de vent pouvant atteindre les 80 à 100 km/h voire un peu plus ponctuellement.

Par ailleurs, pour la nuit de dimanche à lundi, on surveille également la remontée de pluies orageuses particulièrement sur l'ouest de la Bourgogne. Le paramètre majeur à surveiller est le cumul des précipitations. Ces cumuls peuvent atteindre 30 à 50 mm (litres par mètre carré) en 6 heures, localement autour de 60 mm. La plus grande partie de ces cumuls peut parfois se faire en 1 à 3 heures. En liaison avec l'aspect orageux accompagnant ces pluies intenses, des chutes de grêle peuvent se produire, des rafales de vent comprises entre 60 et 80 km/h peuvent également survenir. Cet épisode devrait s'estomper au plus tard au petit matin lundi.