Régionales et départementales terminées.... c'est parti pour les présidentielles et législatives !

Vous avez aimé suivre les élections régionales, les élections départementales... n'en demandez pas plus, le bal des présidentielles s'est ouvert ce dimanche soir !

Xavier Bertrand en fin politique qu'il est, a compris depuis longtemps que le premier qui parle est celui qui donne l'intonation de la soirée. Ce dimanche soir, les résultats n'étaient pas encore donnés, le fameux 20h tapante pas encore sonné que déjà les caméras de télévision le poursuivaient pour son allocution. Une allocution presque présidentielle alors même qu'il ne s'agissait que de l'élection des Hauts de France. Peu importe, l'heure était à l'incarnation présidentielle... et disons que l'exercice a été rempli avec une parfaite minutie et professionnalisme. Ne pas laisser le champ libre à ses challengers à droite, à savoir Laurent Wauquiez, Président sortant le mieux réélu mais dont ses ambitions nationales avaient été quelque peu malheureuses au point de se retrancher sur ses terres ou encore Valérie Pécresse, réélue sans difficulté en Ile de France et dont les ambitions nationales sont aussi clairement affichées.

En s'imposant face à une tripotée de ministres en exercice mais aussi face à un Rassemblement National annoncé victorieux dans les Hauts de France, Xavier Bertrand a surfé sur du velours ce dimanche soir. Très vite, son discours a pris des accents très nationaux, s'adressant "à cette France qu'on refuse de voir et d'entendre", évoquant "les cris de la France à qui on demande plus d'efforts, qui respecte les règle et qui compte chaque euro", l'idée "d'un rétablissement de l'ordre et du respect" ou de "laisser respirer la France et ses territoires". En l'espace de quelques minutes, Xavier Bertrand a placé les grandes lignes de son programme présidentiel... à moins d'un an du premier tour fixé au mois d'avril 2022.

Laurent Guillaumé