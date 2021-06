La Ferme de Corcelle et l’Œil de Lux : un dialogue entre peintures et photographies  

« Ailleurs », exposition de la ferme de Corcelle est poussée par « l’Autre », une exposition qui promet un bel échange entre peintures et photographies, les 2, 3 et 4 juillet de 15h00 à 19h00.

« Ailleurs », une exposition qui a remporté un vif succès avec une multitude d’œuvres des 3 artistes, Agnès Bonnotte, Arlette Pascal et Thierry Eps, présentées au public. Une grande satisfaction pour les artistes et le public après ces mois difficiles derrière nous mais toujours à l’esprit et qui, malgré tout, demandent à rester vigilant. La ferme de Corcelle est toujours prête à relever le défi et c’est chose faite avec cette nouvelle exposition intitulée « l’Autre », un mot dont la signification amène question : est-ce l’autre œil ou l’œil de l’autre ? Est-ce l’autre création ou la création de l’autre ? Qui est l’autre ? Tout un univers à découvrir, mêlant peintures et photographies, que les fans et les visiteurs pourront venir admirer au 7 rue du Pont.

Arlette Pascal donne quelques explications : « Une rencontre, un échange entre 2 associations : la Ferme de Corcelle (peinture, dessin) et l’Œil de Lux, (photographie). Quand les peintres rencontrent les photographes, ça fait : 1 + 1 = L’AUTRE . Les artistes de la Ferme de Corcelle ont confronté leurs techniques et leur vision avec celle des photographes de l’Œil de Lux autour d’un thème : L’AUTRE.

Des groupes se sont formés et ont conçu chacun un projet selon leur vision de l’autre : Celui qui est différent, l’être imaginaire, le portait miroir, le regard de l’autre, l’étranger… De multiples créations ont surgi, attestant que photographie, peinture, art textile peuvent se conjuguer, se mêler et aboutir à des œuvres d’un type nouveau, étonnantes et riches. Parallèlement aura lieu une présentation de photographies des membres de l'Œil de Lux ».

Lors de cette exposition, toutes les consignes sanitaires seront respectées.

C.Cléaux