RÉGIONALES : «C'est un échec pour Gilles Platret !» déclare Pascal Grappin

"Avec 24,23 % des voix il perd 8,66 points par rapport au résultat de la liste d’Union de la Droite et du Centre conduite par François Sauvadet en 2015 qui avait rassemblé 32,89 % des suffrages" constate le Président de la Fédération UDI de Côte d'Or.

Communiqué de la fédération UDI de Côte-d'Or du 28 juin 2021 :



Les résultats du 2 nd tour des élections régionales en Bourgogne-Franche-Comté viennent confirmer ce qui était annoncé par les résultats du 1 er tour.



C’est un échec pour Gilles Platret !



Sa stratégie d’alliance avec Debout La France de Nicolas Dupont-Aigan l’a conduit dans un mur.



Avec 24,23 % des voix il perd 8,66 points par rapport au résultat de la liste d’Union de la Droite et du Centre conduite par François Sauvadet en 2015 qui avait rassemblé 32,89 % des suffrages.



C’est un échec dans les 8 départements de la Région, même en Saône Et Loire son département d’origine. Aucun score de 2015 n’est amélioré, bien au contraire, en Côte d’Or avec 25,21 % des voix il perd 13,34 points par rapport au résultat de 2015 qui était de 38,55 %. C’est une véritable gifle envoyée par les électeurs de Côte d’Or.



En 2 tours de scrutin Gilles Platret et ses colistiers ont réussi à faire gagner 6 élus de plus à Madame Dufay qui passe de 51 élus en 2015 à 57 élus en 2021 et à en faire perdre 7 à leur camp qui passe de 25 à 18.



Il se confirme bien qu’il existe des rassemblements qui additionnent les voix comme en 2015 et d’autres rassemblements qui dispersent les voix comme en 2021.



Il faudra maintenant dans chaque parti tirer les leçons du niveau de l’abstention et des résultats de cette élection. A l’UDI Côte d’Or une chose est sûre, nous ne pouvons pas nous reconnaître dans l’union d’une droite extrême avec une partie de l’extrême droite.



Nombreux sont les femmes et les hommes de la droite et du centre, engagés en politique, militants ou sympathisants, qui ne se reconnaissent pas plus dans cette union. Une autre voie est possible, c’est cette voie que nous voulons construire à l’UDI, nous allons nous y employer très prochainement en préparant les élections Présidentielles et les élections Législatives.



Pascal Grappin

Président de la Fédération UDI de Côte d’Or