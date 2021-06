Ca bouge du côté du Koh-Lanta All-Stars 2021!

Sur les réseaux sociaux, un premier teaser vient d'animer la toile.

20 ans que l'émission vient animer TF1, c'est dire le succès remporté chaque année, avec des hauts et des moins hauts à l'image de cette saison 2021 qui n'a pas remporté le succès escompté auprès des téléspectateurs. Pour le Koh-Lanta All Stars 2021, la production devrait sortir le grand jeu même si déjà un certain nombre de noms de ne figurent pas au générique.. à l'image de notre Chalonnais Raphaël qui était devenu au fil des épisodes une véritable star. Il y a 20 ans, le premier épisode avait été diffusé au début du mois d'août. Pour cette édition All Stars, la date n'est pas encore officielle et TF1 joue le suspense, même si c'est vraisemblablement en Polynésie Française que le tournage a eu lieu, compte tenu du contexte sanitaire et des contraintes logistiques. Plus d'infos sous peu... alors que la vingtaine de participants est déjà connue.