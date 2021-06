CORONAVIRUS - La vaccination des soignants sera obligatoire si jugée insuffisante en septembre annonce Olivier Véran

Si la vaccination des soignants est insuffisante en septembre, «nous irons vers une vaccination obligatoire, a assuré Olivier Véran, mardi 29 juin sur France Info. «Peu de pays le font et il nous faut une loi pour pouvoir aller vers une vaccination obligatoire des soignants. On a donné la date de septembre, on se donne l'été pour que tout le monde ait eu le temps de faire son choix et de se faire vacciner. Après quoi, si la vaccination est insuffisante, nous irons vers une vaccination obligatoire.»

