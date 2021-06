Trois accidents sur les routes de Saône et Loire en quelques minutes

En l'espace de quelques minutes peu après 17h, les sapeurs pompiers de Saône et Loire sont intervenus à trois reprises, dont une à Charrecey sur la Route Départementale.

Alors que la météorologie s'est dégradée rapidement sur le Chalonnais en cette fin d'après-midi, les sapeurs-pompiers sont intervenus à trois reprises ce mardi pour des accidents de circulation. A Bourbon-Lancy, c'est un blessé qui a été pris en charge suite à un choc routier entre deux voitures et un poids-lourd, avenue Sarrien. Un quart d'heure plus tard, c'est du côté de Génelard entre deux voitures. Une personne a été prise en charge pour une plaie à la tête. Enfin sur la RD978, à Charrecey, deux véhicules sont entrés en collision. Les automobilistes étaient sortis des véhicules au moment de l'arrivée des secours et ont été pris en charge. Prudence à l'occasion de vos déplacements, les routes sont rendues très glissantes suite aux averses à répétition ces dernières heures.