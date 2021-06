Réception de nouvelles tenues de sport pour les sapeurs-pompiers de Chalon-sur-Saône

Spécialiste de l'équipement sportif, Ô Sports a fourni des tenues de sport et des t-shirts à 112 sapeurs-pompiers du Centre d'incendie et de secours de Chalon-sur-Saône. Plus de détails avec Info Chalon.