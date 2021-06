Le groupe de sport adapté a fait une séance à l’étang Chaumont 

Le groupe qui pratique les séances de sport adapté s’est retrouvé vendredi 25 juin pour une ballade de découverte à l’étang Chaumont de Châtenoy-le-Royal

Franck Courdier, éducateur sportif de la commune, est diplômé universitaire sport santé. Il a organisé une séance de bien-être en plein air avec au programme la découverte de la biodiversité faune et flore de ce lieu devenu incontournable pour sa tranquillité, la richesse de plantes, fleurs sauvages, ses oiseaux et autres animaux. Franck Courdier était accompagné de Bérangère animatrice du CCAS.

C’était la première sortie depuis octobre pour les 11 séniors, un bon moment de convivialité et une manière de se retrouver après ces mois difficiles voire trop stressants, c’était aussi renouer le lien social. La matinée de sport s’est terminée par un pique-nique où chacun avait apporté son repas.

Pour s’inscrire et pratiquer les sports proposés par le CCAS, les personnes doivent obligatoirement avoir un entretien avec l’éducateur sportif qui va pouvoir déterminer, évaluer les capacités physiques par des tests et orienter les séniors vers telle ou telle autre activité. Il est en relation avec Marion Chevalier infirmière du dispositif Azalée. Renforcement musculaire et équilibre, marche et découverte de la nature, mobilité et prévention des chutes, tout un panel adapté aux personnes pour préserver leur capital santé, améliorer leur qualité de vie.

C.Cléaux

INFORMATIONS

CCAS Espace Solidarité Famille l'Arc-en-Ciel

2 rue Colette 71880 Châtenoy-le-Royal

03 85 42 49 50

[email protected]