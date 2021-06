La Voie Verte est fermée à certains endroits à cause de chutes d’arbres

Communiqué du conseil départemental de Saône-et-Loire :



















Un violent orage à Saint-Martin-du-Lac a provoqué plusieurs chutes d’arbres occasionnant d’importants dégâts sur la portion de voie verte au niveau de la commune (talus abimés, souches d’arbres déracinées, barrières détériorées…). Face à ces dégâts et aux risques liés aux arbres fragilisés, le Département décideLes lieux ont été mis en sécurité par les agents du Service Territorial d’Aménagement du Charolais-Brionnais qui fera rapidement un état des lieux de la situation.Pour l’heure, il est difficile d’estimer le temps qui sera nécessaire à la remise en état de cette portion.Le Département de Saône-et-Loire compte sur la compréhension de chacun etLe Service Territorial d’Aménagement du Charolais-Brionnais reste à votre disposition pour tout renseignement complémentaire au 03.85.88.01.80.Le Département prend en charge l’aménagement et l’entretien quotidien des 5 263 km de routes et 2 321 ouvrages d’art que compte le réseau départemental, avec une priorité : la sécurité des usagers. La Saône-et-Loire détient l’un des plus vastes réseaux routiers départementaux de France.