3 BRASSEURS recrute : c'est le moment de vous faire mousser !

Contrat mi-temps ou plein temps, poste ouvert également aux étudiants : 3 Brasseurs Chalon recrute !

C'est le moment de vous faire mousser ! Les nouveaux défis et les challenges sont vos moteurs ? Vous appréciez la cuisine simple et conviviale ? Pas de doute, vous êtes animé(e) de l'esprit « 3 Brasseurs » et ce poste est fait pour vous !

Expert(e) dans la fabrication du welsh, vous aimez faire découvrir à nos clients les saveurs uniques de notre carte régionale. Vous êtes dynamique et enthousiaste en toute circonstance et possédez un véritable sens du service client. Véritable homme ou femme de terrain, vous êtes polyvalent(e) et à l'aise dans le travail d'équipe.

Sachez que c'est, avant tout, votre personnalité et votre motivation qui nous intéressent. Mais si, en plus, vous êtes un(e) amoureux(se) de la bière, ne ratons pas cette opportunité de brasser ensemble travail et plaisir !

Ce poste est ouvert aux étudiants ! Contrat mi-temps ou plein temps.

Envoyez votre candidature :

– soit par mail à l’adresse : [email protected]

– soit par téléphone au 03 85 45 11 30.

À très bientôt.

Communiqué 3 Brasseurs Chalon

Nathalie DUNAND

[email protected]

Brasserie 3 Brasseurs Chalon-sur-Saône

5 bis, rue René Cassin

71100 Chalon-sur-Saône

Contact : 03 85 45 11 30

Mail :[email protected]