Initiation au ukulélé à la Maison de quartier des Aubépins

Si le ukulélé est très présent en Polynésie, l'instrument est plutôt rare aux Aubépins. Ce samedi, la Maison de quartier organisait un atelier d'initiation au ukulélé afin de se se familiariser avec les accords et la rythmique de cet instrument à cordes emblématique de Tahiti et d'Hawaï, grâce à Yannick et Salvatore des D'ukes de Bourgogne. Plus de détails avec Info Chalon.