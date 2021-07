La grisaille pluvieuse et des éclaircies jusqu'au 14 juillet en Saône et Loire

Il ne faudra pas s'attendre à des miracles météorologiques d'ici le 14 juillet.

Des températures sous les moyennes de saison avec au maximum 25°c et des journées parsemées de ciel gris, de belles éclaircies et d'averses orageuses. C'est le cocktail qui nous attend jusqu'au 14 juillet. A partir de là, la Saône et Loire va faire son entrée dans une coloration plus estivale selon Météo France, avec des températures qui vont s'approcher des 30°c dans un premier temps et surtout un ciel bien ensoleillé. D'ici là, vous pouvez remiser votre crème solaire !