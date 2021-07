Entre deux gouttes d'eau, le concert de Yapunto au Port-Villiers

Bravant une météo maussade, de nombreux spectateurs ont assisté au concert de Yapunto, samedi soir au Port-Villiers. Retour en images et plus de détails avec Info Chalon.

De la musique afro-colombienne, un point c'est tout!



C'est ce que propose Yapunto, un groupe inspiré par Totó la Monposina, Alé Kumá ou encore Lucho Bermúdez.



Dans le cadre de la Saône en guinguettes, Yapunto a donné un concert ce samedi 3 juillet à 21 heures au Port-Villiers.



Ce groupe, c'est avant tout une histoire d'amitiés.



C'est en 2015 que Adrien Garrido et David Delhomme ont eu la brillante idée de créer un groupe de musique colombienne. Ils font appel immédiatement au saxophoniste Boris Pokora et au tromboniste Stéphane Montigny, tous deux, aussi, passionnés de cette musique et de ce pays.



Ces quatre là n'en sont pas à leur première expérience commune de la Colombie. En effet, pendant plus de six ans, ils ont arpenté les routes de France, tourné en Europe, en Bolivie et en Colombie avec la compagnie La Belle Image.



Entre Tours, Lyon, Pau et Orléans, ils s'entourent alors d'amis, musiciens hors-pair et font appel à la chanteuse Alexandra Charry en qui ils trouvent leur perle rare pour former Yapunto.



À noter qu'Alexandra a passé quelques années au Conservatoire du Grand Chalon.



Sans oublier Mogan Cornebert à la batterie, Gabriel Bouillon à la guitare acoustique et John à la guitare électrique, venu tout droit de Bogota.



Ce dimanche 4 juillet à 21 heures, on change de continent et d'ambiance avec le duo de musique celtique Ailsa Craig.



Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati