Une belle surprise pour l’école de musique de l’Harmonie de Saint Rémy/les Charreaux.

Le Lions Club Mercurey Côte Chalonnaise entretient avec l’Harmonie des liens très étroits et malgré l’annulation des festives musicales 2021, il a décidé de faire un beau geste en direction de l’association.

Avant l’assemblée générale de l’Harmonie du jeudi 24 juin 2021, Pierre Schelle du Lions Club, responsable des festives musicales et Christian Loison président du Lions sont venus pour remettre un chèque de 1500 € d’aide pour l’école de musique de l’Harmonie de Saint Rémy, un acte qui montre à quel point le Lions Club Mercurey Côte Chalonnaise est attaché et proche de cette société musicale. Pierre Schelle lors de la remise du chèque : « L’Harmonie Saint Rémy/les Charreaux s’inscrit parfaitement dans les missions du Lions Club côte chalonnaise. On veut aussi travailler avec les gens avec qui on vit toute l’année. Afin de répondre à vos besoins de soutien pour la formation des jeunes musiciens, nous avons le plaisir de vous remettre ce chèque de 1500 €. Continuons à œuvrer dans l’intérêt de nos actions respectives et vive l’amitié par l’action »

Christian Loison président du Lions Club Mercurey Côte Chalonnaise a fait remarquer à Laurent Bonnin président de l’Harmonie qu’il avait un fervent défenseur de la cause de l’école de musique et de l’Harmonie, en la personne de Pierre Schelle. Il espérait qu’en 2022 les festives musicales auraient bien lieu. Il tient particulièrement à la poursuite du partenariat entre le Lions et l’Harmonie. Il a précisé que cette aide avait été décidée unanimement au sein du Lions.

L’Harmonie par son président Laurent Bonnin a remercié très vivement le Lions Club pour son soutien à son école de musique qui a souffert comme beaucoup d’autres de cette pandémie et ses conséquences.

C.Cléaux