Informations sur la soirée du 14 juillet à Chalon-sur-Saône

Cérémonie commémorative, défilé, bal, feu d'artifice, circulation inversée ou interdite, fermeture des voies ou stationnement interdit, Info Chalon vous explique à quoi vont ressembler les festivités du 14 juillet à Chalon-sur-Saône.

Mercredi, les célébrations du 14 juillet à Chalon-sur-Saône commenceront à 19 heures Place de l'Obélisque avec la traditionnelle cérémonie commémorative.



Cette année, un hommage particulier sera rendu aux forces de l'ordre, aux sapeurs-pompiers, à la Croix Rouge et aux militaires mobilisés depuis plus d'un an dans le cadre de la crise sanitaire.



Les convois (armée, pompiers, Croix Rouge) stationneront Quai des Messageries et Rue Général Leclerc. À l'issue de la cérémonie, le défilé motorisé empruntera la rue Général Leclerc, la rue de la Citadelle puis l'avenue de Paris.



Aux alentours de 22 heures 30, un grand feu d'artifice sera tiré depuis le site des Granges Forestier et pourra être admiré depuis les quais Gambetta et Messageries et depuis les ponts Jean Richard et Saint-Laurent.



Par la suite, un bal populaire est organisé Place de l'Hôtel-de-Ville.



Et pour que la fête nationale se déroule en toute sécurité, voici quelques informations à l'attention des riverains...



La circulation sera interdite entre 18 heures et 23 heures : Quai des Messageries, Place du Châtelet, Impasse de la Gravière, Place et Rue du Port-Villiers, Place Saint-Jean de Maizel, Rue Caumartin, Rue du Temple (entre la rue de Lyon et Quai Gambetta) et Rue des Lancharre.



La circulation est interdite entre 18 heures et 20 heures 30 : Rue de Lyon (entre la rue des Lancharre et la rue de Lyon), Rue au Change, Rue de Thiard (entre la rue Fructidor et la rue Général Leclerc puis entre la place Pontus de Thiard et la rue Général Leclerc), Rue de la Banque (entre la rue Denon et la place de l'Obélisque), Place Général de Gaulle (la sortie du parc de stationnement se fera par la rue des Chargeurs), Rue Émiland Ménand (depuis la rue du Docteur Mauchamp).



La circulation sera interdite entre 20 heures et 23 heures : Quai Gambetta, Quai de la Poterne, Pont Saint-Laurent, Pont Jean Richard, Avenue de Verdun (entre le giratoire de l'allée des Granges Forestier, Rue Thomas Dumorey et le pont Jean Richard).



Le sens de circulation sera inversée entre 18 heures et 20 heures 30 : Rue de la Banque (entre la rue Fructidor et la rue Denon), Rue Carnot (entre la rue Général Leclerc et la place de Beaune) et Rue des Lancharre.



Les véhicules enclavés Place du Châtelet, Rue de l'Ancienne Prison, Rue Saint-Georges (entre la rue des Tonneliers et la rue au Change) pourront sortir par la rue du Châtelet et la rue du Pont.



En fonction de la fermeture des voies, des dispositifs spécifiques seront mis en place pour permettre l'accès des riverains.



Le stationnement sera interdit le mercredi 14 juillet, de 9 heures à 21 heures 30 : Rue Général Leclerc, Rue Carnot, Rue de Thiard (entre la rue Fructidor et la rue Général Leclerc), Place de Gaulle (parking jouxtant la rue du Palaisde Justice), parking de la Poste, Rue de la Banque (entre la rue Denon et la rue Fructidor, Rue du Palais de Justice (entre la place de l'Obélisque et la place de Beaune) et Rue de la Citadelle.



Le stationnement sera interdit, du mercredi 14 juillet 9 heures au jeudi 15 juillet à 3 heures : Quai Gambetta, Quai des Messageries, Place Saint-Jean de Maizel, Rue du Temple (entre la rue de Lyon et le quai Gambetta), Rue des Lancharre, Place et Rue du Porr-Villiers, Rue de Lyon (entre la rue des Lancharre et la rue du Port-Villiers), Allée des Granges Forestier (voie desservant le N°16), Quai Chambion (à l'opposé des numéros impairs, de la Tour du Doyenné sur 35 mètres).



À ce jour, aucune consigne sanitaire particulière n'est donnée par la préfecture de Saône-et-Loire selon nos informations, les rassemblements de plus de 10 personnes étant autorisés depuis le jeudi 1er juillet.



Pour rappel, le port du masque n'est plus obligatoire dans la rue, mais fortement conseillé en cas d'affluence dans les rues.



Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati