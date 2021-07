Un Conseil Municipal avec un air de vacances d'été

Ce jeudi 8 juillet 2021, le Conseil Municipal a traité des affaires courantes en 13 points à l’ordre du jour dont le retour de Patricia Fauchez au Conseil Municipal.

Au regard de l’ordre du jour et de ses 13 questions rien de bien exceptionnel pour ce Conseil Municipal d’avant les vacances d’été. On notera toutefois le retour au sein du Conseil Municipal de Patricia Fauchez qui a donc été accueilli en cette tenue de séance, elle prend place suite à la démission demandée par courrier par Jean Baptiste Labaune.

Parmi les décisions prises par le maire en vertu de sa délégation :

- Un complément de travaux d’aménagement au carrefour de la rue Dukas et avenue Mozart, lié à la résidence séniors intervenue après la consultation en 2019.

- Les premiers engagements de dépenses nécessaires en matière de maitrise d’oeuvre et de contrôles pour l’aménagement de deux trames des Rotondes en vue de la création de Loca Box

- Les couts des prestations suite aux animations musicales programmées sur la commune par les associations musicales.

- Le cout supplémentaire au marché de travaux d’aménagement de la rue du 8 mai 1945 suite à des circonstances techniques imprévues..

Par ailleurs compte-tenu de l’acte de vandalisme ayant provoqué l’incendie d’une partie de bâtiment du centre Prévert, il a fallu mettre en place un besoin de crédits supplémentaires modifiant le budget principal 2021

Le Conseil Municipal a décidé de mettre en place le prélèvement automatique pour le paiement des loyers des logements seniors à compter du 1er octobre 2021.

Des travaux d’isolation de la cure comprenant le changement de menuiseries extérieures et subventionnés à 50% par le Grand Chalon dans le cadre Renov + parc Communal. A noté que la cure a subi un cambriolage au début de cette semaine.

Il a été voté le montant de la participation aux charges de fonctionnement des écoles publiques maternelles et élémentaires accueillant des enfants d’autres communes; A savoir : maintien à 156 € pour les élèves maternelles et élémentaires et également maintien à 450€ la participation pour les élèves scolarisés en classe ULIS à Châtenoy le Royal.

info-chalon.com reviendra prochainement sur l’aménagement des horaires de la Police Municipale, laquelle interviendra désormais en nocturne, des aménagements d’horaires également adaptés aux saisons pour le personnel communal des espaces verts et urbains.

JC Reynaud