Une Convention de Partenariat entre le CBC et la CPME 71 a été signée ce jeudi 8 juillet

« Le partenariat entre Chalon Business Club (CBC) et la CPME de Saône et Loire est l’expression d’une volonté commune de la part des deux entités de mieux se connaître et d’organiser une collaboration afin d’apporter un service optimum à leurs adhérents respectifs »

Une Convention de Partenariat entre le CBC et la CPME 71 a donc été signée, au Château de la Villeneuve à Saint Marcel, ce jeudi 8 juillet 2021 par Véronique Veau, Présidente du CBC et Sébastien Mignot Président de la branche Commerce CPME 71, représentant le Président Thierry BUATOIS.

« Les partenaires signataires s’engagent à mettre en œuvre et associer leurs forces, leurs compétences et leurs réseaux dans le but de promouvoir l’Entreprise dans son sens le plus large, a minima au sein du bassin chalonnais. »

Chalon Business Club : Un acteur dans le secteur des clubs affaires

Forte de ses compétences et de son expérience, Chalon Business Club est un acteur de référence sur le plan local chalonnais, qui a pour but de fédérer des forces économiques de la région chalonnaise en vue de développer l’activité économique de ses membres et de proposer aux tiers des prestations de qualité, de favoriser l’échange d’informations et le partage d’expériences dans un esprit de convivialité entre membres et intervenants de qualité. Composé de chefs d’entreprise cooptés, à raison d’une seule personne par activité, le Club se développe selon la stratégie qu’il se définit et en fonction des opportunités.

Le Chalon Business Club favorise l’échange d’informations permettant à ses membres de développer leur propre activité. Il permet également de croiser des réseaux et d’augmenter sa capacité d’action et de positionnement.



www.chalon-business-club.com

La CPME Saône et Loire : Organisme privé, indépendant, apolitique, de défense des TPE-PME- PMI

La CPME 71 défend les intérêts économiques et sociaux des chefs d'entreprises auprès des Pouvoirs Publics, des Administrations, des collectivités locales et des organisations communautaires et internationales. Elle a mis en place et propose divers services techniques d'aide directe aux entreprises.

Regroupant l’ensemble des syndicats de branche et chambres professionnelles représentatifs de tous les secteurs professionnels, la CPME a pour but la Défense :

- d'un libéralisme économique tempéré.

- de la propriété privée.

- de la liberté d'entreprendre.

- de la liberté de gestion du chef d'entreprise dans le respect de la dimension des PME/PMI.

Dans toutes les TPE-PME-PMI de Bourgogne circulent le même esprit d’indépendance, de responsabilité et de courage et surtout le même acharnement à ne jamais baisser les bras ; à vouloir réussir sa vie au sein de son entreprise, entouré des hommes et des femmes qui la composent.

www.cpme-71.fr

