Le café de la place et le restaurant pizzéria La Valentina ont changé de propriétaires depuis le 1er Juillet.

Véronique et Robert ont cédé leurs deux établissements de Châtenoy-le-Royal à Marjorie et Bernard venus directement des Antilles.

Marjorie Bertrand et Bernard Dousset ne sont pas novices dans la restauration. Après avoir obtenu un BEP de cuisinier à Paris, Bernard reste à Paris où il fera 18 ans entre fourneaux et services en salle. En 2011, il décide d’ouvrir son propre restaurant et reprend un hôtel restaurant à Dôle (39) où il exercera avec sa compagne jusqu’en 2017. Ils prennent alors la direction de la Martinique, toujours dans la restauration comme chef de cuisine pour Bernard.

Pour Marjorie, c’est différent, après 26 ans de banque, elle fait une reconversion comme cuisinière pour suivre son compagnon à Dôle et le suit ensuite en Martinique. Marjorie nous confie : « j’ai surtout appris sur le tas avec un bon prof à mes côtés. » Tous les deux reviennent en France en Mai 2021 pour reprendre le café de la place et le restaurant pizzéria La Valentina de Châtenoy.

Une nouvelle organisation pour ces deux établissements avec l’ouverture du café de la place dès le matin et restauration à midi. Restauration 3 formules 14, 16, 18€ comprenant un buffet à volonté pour les 3 formules gourmandes. Du mercredi soir au samedi soir La Valentina prend la relève et propose ses pizzas, cuisses de grenouilles, sandre poêlé, entrecôte, plats accompagnés de gratin dauphinois, et/ou légumes et/ou salades, le tout à des tarifs très abordables.

Peut-être qu’un jour, ils vont concocter à leurs clients de bons petits plats exotiques ramenés dans leurs valises ou faire une soirée antillaise… Affaire à suivre…

C.Cléaux