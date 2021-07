Démonstration et inauguration du nouveau rayon Warhammer par l’association « Warlords 71 » au magasin ‘Game Ever’

Le clin d’œil info-chalon.com

29 rue Aux Fèvres à Chalon-sur-Saône, le magasin « Game Ever », spécialiste de la réparation de consoles et manettes de jeux-vidéo où vous y retrouverez aussi de nombreux objets dérivés liés au monde ludique vient de mettre à disposition de sa clientèle un nouveau rayon de jeux de plateau « Warhammer ».

A cette occasion, Emilien, technicien et gérant de ce magasin, avait convié l’association « Warlords 71 » représentée par son président Pierre Petitjean et son trésorier Julien Baheux à venir faire l’inauguration du nouveau rayon Warhamer et une démonstration des jeux à sa clientèle.

Pour information, l’Association « Warlords 71 » vous propose 3 séances de jeux de plateau par mois, le vendredi - samedi soir et le dimanche toute la journée. Si vous êtes intéressés envoyez un SMS au 06 20 64 42 22.

Le magasin ‘Game Ever’ est ouvert du mardi au samedi de 10 H 00 à 12 H 00 et de 14 H à 19 H. Renseignements : Tél au 06 48 73 29 14 et site internet [email protected]

J.P.B