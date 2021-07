C’est parti pour tout l’été à Saint Rémy avec ̏ Place à l’été˝.

Ce mercredi 7 juillet, Florence Plissonnier maire de la commune a lancé officiellement les animations d’été ̏Place à l’été˝ qui se termineront le 26 Août par un concert à 19h. Lors de cette inauguration, la municipalité a récompensé 3 jeunes enfants et les deux policiers municipaux dans le cadre du plan vélo.

Cette ouverture était animée par les pompons de K’Dance et ses danseuses dans leurs habits de gala, le groupe High Senci B, avec Alex (guitare et chant) et Eddy (harmonica), qui a emmené le public vers d’autres horizons avec sa musique swing, blues, rock et soul. Les enfants ont pu s’adonner aux jeux avec les jets de la place, les bacs à sable, la grande marelle tracée devant la mairie, les espaces détente. La montgolfière de la société Guinot était une autre animation phare de cet après-midi sous le soleil. Le vol captif de la montgolfière a attiré beaucoup de monde pour découvrir Saint Rémy sous un autre angle que celui du ras du sol.

La population était en nombre pour le démarrage de ces journées et pour la municipalité c’est un bon signe laissant prévoir certainement une reconduction pour les prochaines années.

Durant ces deux mois la place de la mairie est un centre d’activités et de détente offrant des animations gratuites pour petits et grands, avec un pôle de renseignements tenu par les deux saisonniers employés par la mairie.

