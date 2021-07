Un nouveau Président pour l'Union des Entreprises de Proximité en Saône et Loire

A l’issue de l’Assemblée Générale de l’U2P 71 du 12 juillet 2021, M. Toni SPINAZZE a été élu Président de l’U2P 71 pour un mandat de 4 ans conformément aux Statuts et dans le cadre de l’alternance normale prévue entre les organisations membres. Il succède à Olivier GRANDBOUCHE (CNAMS 71). Toni SPINAZZE, 60 ans, est électricien à PARAY-LE-MONIAL et président de la CAPEB 71.

Il aura à cœur de défendre l’identité et l’indépendance des entreprises de proximité : artisans, commerçants et professions libérales de Saône-et-Loire et de faire reconnaître à leur juste valeur toute la place qu’elles occupent dans l’économie locale.



Toni SPINAZZE, avec son équipe de 16 membres du Conseil Départemental de l’U2P 71, s’attachera à promouvoir l’apprentissage, la formation, la qualité et les savoir-faire des entreprises de proximité qui font aussi le lien social sur nos territoires.



L’un de ses premiers chantiers sera de veiller à ce que les petites entreprises largement impactées par la crise du Covid19 puissent rebondir avec le soutien des plans de relance et d’accompagnement du gouvernement. Il s’engagera également à porter haut et fort les revendications de l’U2P en matière de simplifications administratives pour les TPE, de lutte contre toutes les formes de concurrence déloyale et en faveur d’une baisse des charges. Enfin, il s’engagera avec détermination aux côtés des candidats de l’U2P 71 pour porter la voix des artisans lors des prochaines élections à la Chambre de Métiers et de l’Artisanat.