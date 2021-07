AVIS DE DECES - Geneviève PIERRE née VETEZE

CHALON-SUR-SAÔNE



George, son époux ;

Catherine, sa fille

et Pierre son mari,

Denis, son fils

et Liliane son amie,

Charlotte, sa petite-fille

et Philippe son mari,

Charlize,

son arrière-petite-fille ;

et toute la famille,

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Geneviève PIERRE

née VETEZE

survenu à l'âge de 88 ans.

Ses obsèques auront lieu au crématorium de Bourgogne à Crissey le jeudi 15 juillet à 9 heures.

La famille remercie en particulier le personnel du service pneumologie hospitalisation pour son dévouement.

Pas de plaques, ni de fleurs.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.