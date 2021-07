Nairod Yarg était en concert à LaPéniche

La petite série de concerts dans la cour de LaPéniche continue. Jeudi soir, c'était au tour du duo noisy Nairod Yarg. Plus de détails avec Info Chalon.

Nairod Yarg est le duo créé en juillet 2018 par Sébastien et Rudy, deux musiciens de Villefranche-sur-Saône.



Avec un nom aussi étrange qu'imprononçable pour certains, le nom du duo fait référence à la célèbre œuvre du dandy irlandais Oscar Wilde, «Le Portrait de Dorian Gray» (1890), au cinéma de David Lynch et ils ont repris le principe du personnage du nain dans la série télévisée du début des années 90, «Twin Peaks», qui parle dans un langage inversé pour présenter sa cold wave teintée de punk et d'un rock que l'on peut définir comme sombre et noisy.



Nairod Yarg était en concert jeudi 15 juillet à 20 heures à LaPéniche, dans le cadre de la petite série de concerts [DANSLACOUR].



Vous pouvoir également acquérir leur album éponyme en vinyle, sorti le 26 septembre 2019 en cliquant ici.



Prochain concert [DANSLACOUR], le jeudi 29 juillet à 19 heures avec le Chevalier de Rinchy.



Tarif unique : 5 euros (hors frais de location).



Pensez à réserver, à Chalon-sur-Saône chez Sympathy For The Vinyl (12 Rue des Poulets) ou au Rock'n Art Café (1 Rue Pasteur), en ligne ici.



Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati