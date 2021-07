Fin de semaine compliquée chez nos voisins du Jura

On ne compte plus les coulées de boue, les routes rendues instables par les mouvements de terrain. La fin de semaine a été très compliquée pour un certain nombre de secteurs du Jura. La journée de vendredi a été particulièrement intense sur le front des intempéries, et l'accalmie tant attendue tarde à apparaître.

La page Facebook Météo Franc Comtoise révèle l'importance des dégâts.