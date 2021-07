AVIS DE DECES - Madame Rolande BERGER née CHAUSSIN

CHALON-SUR-SAÔNE, GUEUGNON



Thierry et Marilyne Berger,

Valérie et Olivier Aumont,

ses enfants ;

Julien et Marie-Claire, Antoine et Chami, Anne-Laure, Rémi et Loïc,

ses petits-enfants ;

Elliot, son arrière-petit-fils ;

ainsi que sa famille, ses voisins et amis ont la tristesse de vous faire part du décès de

Madame Rolande BERGER

née CHAUSSIN

survenu le 15 juillet 2021 à l'âge de 90 ans.

Ses obsèques religieuses auront lieu le mardi 20 juillet 2021, à 10 heures, en l'église Sainte-Thérèse de Saint-Rémy.

La famille rappelle au souvenir,

Maurice

son mari,

Philippe

son fils.