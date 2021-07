Les Vieux Pistons annulent leur traditionnel rendez-vous de rentrée à Lux

L’association Les vieux Pistons Chalonnais vous informe que le Rassemblement des Vieilles Mécaniques qui devait avoir lieu le 5 septembre 2021 à Lux est ANNULE pour cause de Covid et reporté en 2022. Beaucoup d’amateurs passionnés de vieux matériel agricole et autre seront déçus, mais les conditions sanitaires ne sont pas très favorables dans l’immédiat. Merci de votre compréhension et l’on espère se retrouver en 2022.