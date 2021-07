ELAN CHALON - Tomislav Gabric sera chalonnais la saison prochaine

L’international croate a passé la majeure partie de sa carrière dans son pays, mais a également joué dans d'autres ligues (Serbie, Roumanie, Lettonie, Pologne, Allemagne...).

En 2017, après avoir débuté la saison avec Sibenik (11 matchs, 12.8 pts, 3.6 rebonds, 58% aux tirs et 12.4 d’évaluation), il rejoint Ventspils avec qui, il joue 7 matchs dont 4 de championnat et 3 en BCL.

Il signe ensuite pour deux saisons avec le club Croate Split. Véritable leader dans son groupe, il enregistre des statistiques très satisfaisantes 11.8 points, 48.9% aux tirs dont 36% à 3 points, 3.4 rebonds et 2.4 passes décisives.

En 2020/21, Tomislav Gabrić passe d’Astoria, première division polonaise (13.7 points, 4.4 rebonds, 39,1% de réussite aux tirs à 3 points et 12.5 d’évaluation en moyenne) à Oldenburg où il arrive en renfort en avril. Il joue 7 matchs avec le club allemand (8 points, 1.6 rebonds, 57.1 à 3 points, et 6.7 d’évaluation en moyenne pour 14.7 minutes de jeu).

Sa régularité et ses performances lui permettent de faire sa première apparition en équipe nationale croate en février dernier. Contre la Turquie, il marque 13 points et 4 rebonds pour le tournoi de qualification au Championnat d'Europe. Parcours logique en équipe nationale puisque Tomislav s’est souvent illustré avec les jeunes en remportant plusieurs médailles : or aux championnats d'Europe U16 et U18, argent pour le championnat d'Europe U18 et bronze au championnat du monde U17.

Tomislav est un ailier puissant et très mobile. Capable de déborder son adversaire direct c’est un excellent finisseur dans la raquette mais il dispose également d’un bon shoot à distance.

Réaction de Leo DE RYCKE :

« Nous recherchions un joueur polyvalent qui puisse nous aider à différents postes. Tomislav possède cette polyvalence qui peut nous aider à atteindre notre objectif au cours d'une longue saison. »