© Luc Médrinal.

Jour de Fête Compagnie présente "Le projet Laramie" à Chalon dans la rue 2021 : le théâtre de rue s'attaque à l'homophobie.

Avec "Le projet Laramie", Jour de Fête compagnie propose une nouvelle création engagée et plonge son public dans le Wyoming de 1998, quelques jours après le meurtre homophobe d’un jeune homme, Matthew Sheppard.

Depuis sept ans, Jour de Fête Compagnie porte le théâtre et la musique dans les rues, sur les places ou au creux des montagnes du Pays Basque et d’ailleurs.

"Le projet Laramie" est la cinquième création de la compagnie en espace public : après la peur, le deuil, la famille, la disparition, l’équipe s’attaque à la question d' homophobie avec l’adaptation de cette pièce du new-yorkais Moisés Kaufman.

En 1998, à Laramie, petite bourgade du Wyoming, dont la devise est « Vivre et laisser vivre», un jeune homme de vingt et un an, Matthew Shepard, est sauvagement assassiné, victime d'un crime homophobe. L'histoire - vraie - bouleverse les Etats-Unis et provoque une prise de conscience sans précédent, une immense protestation contre l'intolérance. Au terme d'une enquête menée par une troupe de théâtre, à travers plus de deux cents témoignages, c'est la vérité sur cette tragédie qui peu à peu se fait jour.

Avec cette adaptation aux accents de théâtre documentaire, les treize membres de l’équipe partent à la rencontre du public pour le transporter dans l’immensité des paysages américains, du coucher du soleil à la nuit tombée.

Pour le metteur en scène, Ludovic Estebeteguy, il s’agit de « questionner l’intime pour accéder à l’universel », « rassembler le public pour partager ensemble nos émotions », immerger les spectateurs « dans la nature omniprésente ». L’énergie collective se met au service de l’éveil des consciences, pour un rendez-vous haut en couleurs et en musique. Car l’émotion n’empêche jamais de rire.



Informations pratiques :

Représentations du 21 au 24 juillet à 20h45 / Terrain des Granges Forestiers / Pastille 59.