Les camps d’été ont démarré pour les scouts et guides de France du groupe Chalon cœur de ville

Après une année compliquée par les contraintes sanitaires, le signal du départ a été donné pour les louveteaux et jeannettes (8-11 ans), les pionniers et caravelles (14-17 ans) et les compagnons (17-21 ans).

Les scouts et guides (11-14 ans) partiront en août.

Alors que les habituels week-ends sous tente n’ont pas pu se tenir cette année, les trente jeunes des Scouts et Guides de France du groupe Chalon-Cœur de ville ont pris leurs quartiers d’été.

Les louveteaux et jeannettes passent leur camp d’été à Toucy dans l’Yonne jusqu’au 25 juillet. Les pionniers et caravelles ont rejoint Noirétable dans la Loire pour un camp commun avec des groupes de Nevers et de Lille. Les compagnons sont actuellement en itinérance dans la Drôme avant de rejoindre Marseille pour aider une association dans ses maraudes en ville.

Les scouts et guides camperont à Saint-Jorioz sur les hauteurs du lac d’Annecy (Haute-Savoie).

Le camp d’été constitue le point d’orgue de l’année. « Les jeunes avaient hâte de se retrouver. Ici on apprend l’autonomie, la débrouillardise, l’ouverture à l’autre, l’esprit d’équipe et la protection de l’environnement, explique Clotilde, cheftaine des louveteaux et jeannettes. Cela correspond à des attentes fortes des parents et de leurs enfants ».

« Après une année alternant entre après-midi de jeux en extérieur et réunions en ligne, garder le lien entre tous ces jeunes a été un véritable challenge. » explique Antoine, responsable du Groupe. « Les jeunes chefs et cheftaines ont été épatants de créativité ».

Le Groupe de Chalon recherche des jeunes encadrants pour la rentrée

Les jeunes encadrants, chefs et cheftaines, peuvent n’avoir jamais été scouts et ont la possibilité de passer leur BAFA et leur BAFD en interne au cours des quelques 80 stages de formation organisés chaque année. « L’expérience de l’encadrement est fantastique. En accompagnant les enfants dans leur apprentissage de l’autonomie, j’ai surtout appris sur moi-même » témoigne Héloïse, par ailleurs étudiante au Conservatoire de musique de Chalon.

Rendez-vous au forum des associations de Chalon le samedi 4 septembre.

La reprise des activités pour l’année 2021-2022 aura lieu le weeke-end des 18 et 19 septembre.

Le mouvement des Scouts et Guides de France

Reconnue d’utilité publique, l’association des Scouts et Guides de France réunit aujourd’hui 80 000 adhérents et base son projet éducatif sur l’action, la découverte et l’apprentissage de la vie en collectivité. L’association est ouverte à tous sans distinction de nationalité, de culture, d’origine sociale ou de croyance. A chaque âge correspond une section reconnaissable à sa couleur de chemise : les louveteaux et jeannettes (8-11 ans) sont en orange, les scouts et guides (11-14 ans) en bleu, et les pionniers et caravelles (14-17 ans) en rouge.

Contacts : Antoine Forin - 06 25 63 02 55 / [email protected]