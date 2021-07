BASKET (Pro B) : Ahmaad RORIE est le nouveau meneur de l'Elan Chalon

L’Elan Chalon est heureux de vous annoncer la signature de l’américain Ahmaad RORIE en tant que meneur (25 ans, 1,83m)

Formé à l’université de Montana, Ahmaad devient un joueur emblématique de son équipe en battant le record de passes décisives sur un match (9) et rentre dans le top 10 des joueurs de son université avec 1654 points marqués (6e position). Il réalise une excellente dernière année universitaire sur le plan statistique avec 14 points, 4.2 rebonds, 4.1 passes décisives et 15.8 d’évaluation.

En 2019, pour sa première année professionnelle, Il découvre l’Europe sur la petite île de Chypre avec Keravnos. Même si la saison est vite écourtée avec la crise sanitaire, elle est couronnée de succès, il tourne en moyenne à 13.6 points, 5 rebonds et 3.5 passes décisives en 29.4 minutes de jeu. Ahmaad rentre chez lui à l’intersaison : vainqueur de la coupe chypriote et All Star. Décidé à aller jusqu’au bout avec Keravnos, il resigne pour la saison 2020/21.

Le natif de Tacoma dans l’Etat de Washington confirme alors le potentiel entrevu 13 points, 5 rebonds et 3.9 passes décisives. Ahmaad et Keravnos ont également joué en Basketball Champions Ligue et en FIBA EuroCup. En BCL, sur le dernier exercice, il cumule en moyenne 10.5 points, 4.3 rebonds, 3.3 passes décisives et se fait directement remarquer lors de la 1ère journée où il sort un match exceptionnel contre notre voisin la JDA Dijon avec 23 points, 7 rebonds, 3 passes et 25 d’évaluation.

Ahmaad a de nombreux atouts, c’est un joueur très athlétique, de caractère et un gros travailleur. Reconnu pour ses qualités physiques et la précision de ses passes, son jeu posé lui permet de contrôler le tempo en attaque. Il sait également amener de la vitesse pour déborder et jouer proche du cercle avec un bon shoot à mi-distance. L’Elan Chalon avec cette arrivée, clôture son recrutement.

Réactions : Leo DE RYCKE : « La dernière pièce de l'équipe est le PG. Avec Ahmaad, nous avons trouvé quelqu'un qui s'investit dans notre projet et qui va diriger l'équipe avec Antoine. »



Ahmaad RORIE en bref :

Né le 15 septembre 1995 à Tacoma (Etat de Washington USA) Meneur

Parcours :

2014/15 : Université de l’Oregon 2016/19 : Université de Montana

2019/21 : Keravnos (Chrypre)

2021 : Elan Chalon (Pro B)

Palmarès :

2020 : Vainqueur de la coupe de Chypre et All Star

2021: Finaliste du Championnat et de la coupe de Chypre