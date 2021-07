Quentin Bijard ouvre sa propre enseigne « CHALON PIECES MENAGER » rue aux Fèvres à Chalon/Saône !

À l’âge de 16 ans, Quentin commence sa vie professionnelle en apprentissage chez Bourgogne Pièces Ménager (26 rue aux Fèvres), boutique spécialisée dans la vente de pièces détachées & accessoires pour petit et gros électroménager et la réparation de petit électroménager. Embauché en CDI dès la fin de ses 2 ans d’apprentissage, Quentin travaillera durant 10 années au sein de ce même magasin jusqu’à sa fermeture définitive en novembre 2020.



Fort de ses 10 ans d’expérience dans le domaine du petit et gros électroménager et de la réparation de petit électroménager, il vient de créer sa propre enseigne !



« Suite à la fermeture de Bourgogne Pièces Ménager, j'ai décidé de reprendre le flambeau en m'installant juste en face (31 rue aux Fèvres) et ainsi créer l'enseigne CHALON PIECES MENAGER.



Je suis en cours de négociation avec diverses marques pour reprendre les agréments afin de pouvoir traiter les produits à réparer sous garantie. Ça se précise et c'est pour bientôt.



Je suis toujours aussi motivé qu'avant, dynamique et heureux de retrouver mes anciens clients.



A noter que je développe un site internet (qui sera disponible bientôt) pour que les clients puissent continuer de commander même quand le magasin sera fermé. L'expédition chez le client sera automatisée grâce à un partenariat avec les fournisseurs. » Quentin Bijard



La nouvelle enseigne CHALON PIECES MENAGER est ouverte du mardi au samedi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h



CHALON PIECES MENAGER- 31 rue aux Fèvres – 71100 Chalon/Saône

03.85.41.76.58

[email protected]

Site (bientôt) : www.cpmenager.com









Publi-information Catherine Julien

06 46 56 34 25