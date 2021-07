Une fresque réalisée par les jeunes de l’ERJ de Châtenoy-le-Royal

Un chantier jeune dans le cadre des projets citoyens pour réhabiliter le mur de la cour de l’espace Prévert qui était devenu triste et gris avec le temps. Cette cour sert de lieu de jeux pour les petits du centre de loisirs et lui donner un peu de gaieté n’était pas un luxe. Jul Bonnardin alias Snare, graffeur professionnel, avait préparé un thème sur la nature et la biodiversité, maquette présentée aux élus par Alexandra Bourgogne et validée par tous, il ne restait plus qu’à la reproduire sur le mur de la cour de l’ancienne école.

8 ados, filles et garçons, ont suivi une formation faite par Snare pour avoir la bonne maitrise de la technique. Les jeunes graffeurs ont débuté par des essais sur du célo à l’ERJ de façon à acquérir la précision du geste et à savoir structurer le tracé et le dessin. La fresque d’environ 25m de long a occupé les 2 équipes de 4 jeunes du mardi au jeudi. Au fur et à mesure des journées le dessin prenait forme et laissait apparaitre verdure, champignons et insectes. Le vendredi matin les ados sont partis faire du nettoyage dans les rues de la commune pendant que Snare faisait les dernières finitions sur les fourmis et la chenille.

Vendredi c’était la consécration de leur travail avec l’inauguration de cette magnifique fresque et la remise de cartes cadeaux aux 8 jeunes, en présence d’Henri Lombard adjoint, représentant le maire, d’Alexandra Bourgogne, de Léogadie Duplat, de Snare et de leurs parents.

Henri Lombard a félicité les jeunes pour leur investissement dans ce projet, pour avoir particulièrement respecté les consignes et pour la cohésion du groupe.

C.Cléaux