Quand l'Institut Image de Chalon redonne vie à Pontus de Tyard

Alors que Pontus de Tyard célèbre son 500e anniversaire, le célèbre poète et érudit du XVIe siècle est plus que jamais au coeur du Château de Bissy sur Fley.

C'est un concours de circonstance qui a poussé Gérard Mayen, bénévole au sein de l'association qui gère le Château de Bissy sur Fley, a franchir la porte de l'ENSAM - Institut de l'image de Chalon sur Saône. L'accueil et surtout la proposition de celles et ceux qui oeuvrent au maintien du château de Bissy sur Fley ont fait mouche du côté de l'Institut Image.

L'idée d'associer les nouvelles technologies et notamment celle de la réalité augmentée ont permis aux étudiants en licence à l'Institut de se pencher sur une commande pas comme les autres. Faire renaître l'intérieur du bureau du célèbre Pontus de Tyard... quelle idée audacieuse à vrai dire, d'autant plus que Pontus de Tyard faisait parti des plus érudits du royaume de France au XVIe siècle. "Il possédait quelques 1200 ouvrages, faisant de sa bibliothèque, la plus richement dotée du royaume, même devant celle de la famille royale" précise Claude Jouve, Président de l'association Renaissance du Château de Pontus de Tyard.

Même si le contexte sanitaire est venu quelque peu parasiter le travail des étudiants, le rendu s'avère au rendez-vous pour ce premier jet. Les visiteurs disposent désormais d'une série de tablettes qui permettent à travers la réalité augmentée de découvrir l'intérieur de la pièce principale du château de Bissy sur Fley. Une découverte qui permet de mieux plonger au coeur du XVIe siècle, mais aussi de parcourir la bibliothèque de cet érudit hors-norme.

Au rez-de-chaussée, la même technique de réalité augmentée permet de mieux valoriser une fresque découverte à l'occasion de travaux de rénovation il y a 3 ans.

Un joli travail concocté par nos étudiants chalonnais et qui permet à Bissy sur Fley de faire un saut dans le passé grâce aux technologies du moment.

Laurent Guillaumé