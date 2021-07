500 ANS DE PONTUS DE TYARD - 14 artistes du secteur se plient à un exercice réalisé par Pontus de Tyard

C'est une exposition collective qui ouvre ses portes à compter de ce samedi au Château de Pontus de Tyard. Une exposition gratuite avec la seule contrainte d'arborer le masque sanitaire compte tenu des restrictions du moment.

Pour le reste, l'Association Renaissance du Château de Pontus de Tyard a lancé il y a quelques mois un appel à projets à destination d'artistes du secteur, dans le cadre des commémorations des 500 ans de Pontus de Tyard. Appel à projes qui visant à s'approprier un ouvrage de Pontus de Tyard daté de 1583, et dont il ne reste plus qu'une poignée d'exemplaires à travers le monde.

Exposition collective « 12 fables de Fleuves ou Fontaines »

Les Fabuleu(ses)x sont 14 artistes sélectionnés dans le cadre d'un appel à projet par l'Association Renaissance du château de Pontus de Tyard, afin d'illustrer, dans le cadre de la commémoration des 500 ans de l'Illustre personnage, les 12 fables décrites dans un ouvrage de Pontus de Tyard datant de 1583.

Dans ce document, Pontus de Tyard explique à des artistes comment réaliser une série de 12 œuvres à partir de fables mythologiques tirées d'Homère, Ovide, Diodore, Pausanias, Plutarque et autres anciens auteurs.

Une espèce de protocole destiné aux artistes afin de mieux cerner toute la symbolique de l'Antiquité, à laquelle Pontus de Tyard attachait une grande importance.

Chaque œuvre est décrite par 3 textes courts: une fable, une description pour la peinture et un épigramme en vers. Ces œuvres étaient à priori destinées à être exposées dans le château de Diane de Poitiers à Anet. Le château ayant brûlé, nulle trace des œuvres n'a pu être identifiée à ce jour.

500 ans plus tard l'Association a lancé un appel à des artistes bourguignons, en vue de réaliser enfin les propositions de Pontus de Tyard.

Le défi ici n'est pas de chercher à copier ce que des artistes de la Renaissance auraient pu réaliser, mais bien d'initier un dialogue entre deux époques et de créer un lien artistique et mémoriel qui pourra perdurer.

A compter de ce samedi, une exposition des travaux préparatoires est proposée au château de Pontus de Tyard à Bissy sur Fley et sera visible tous les dimanches après-midi d'août et septembre.

Les artistes sélectionnés seront présents le samedi 31 juillet pour échanger avec le public et expliquer leurs démarches artistiques et leurs recherches. Le travail à pour objectif de se poursuivre en 2022 en vue de présenter une exposition des œuvres finales, exposition qui pourrait ensuite être présentée dans d'autres lieux avant de s'installer définitivement au château.

Une expérience originale bien sympathique qui permet aux artistes contemporains de suivre à la lettre le protocole édicté par Pontus de Tyard, avec leurs sensibilités et leurs cultures du moment.