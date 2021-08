« Un billet pour la Banque de France »

L’association « Les Rondes de nuit » investit les lieux et vous convie à découvrir la vie au sein de la Banque de France de Chalon.

Tous les mercredis et vendredis du mois d’août (20h30)

Dimanche 8, 22 et 29 août (15h30 et 20h30)

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS

Office de Tourisme

4 place du Port Villiers

03 85 48 37 97

Plein tarif : 8 €, groupes et

tarif réduit : 6 €

Tout public, mais attention,

le parcours comprend des escaliers

RDV, au 13 rue de la Banque,

15 minutes avant le début de

la séance