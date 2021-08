AVIS DE DECES - Monsieur Jean-Louis CONRY

LANS



Nicole,

son épouse ;

Amandine et Grégoire,

Ludivine et Christopher,

ses enfants ;

Jules, Léana,

ses petits-enfants ;

et toute la famille

ont la douleur de vous faire part du décès de

Jean-Louis CONRY

survenu à l'âge de 60 ans.

Ses obsèques seront célébrées le mercredi 4 août,

à 15 h 30, en l'Eglise de Saint-Marcel.

Jean-Louis repose à la chambre funéraire de Saint-Marcel.

La famille remercie par avance toutes les personnes qui prennent part à sa peine.