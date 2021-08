La Vallée des Vaux sur la route présidentielle de Xavier Bertrand

C'est à Saint Denis de Vaux, invité par Sébastien Martin et Fabienne Saint-Arroman que le Président des Hauts de France et candidat à l'élection présidentielle s'est posé ce mardi.

Depuis quelques années Xavier Bertrand se pose début août sur la région chalonnaise, comme une étape incontournable au coeur de sa période estivale. Après avoir été brillamment réélu à la tête de la région des Hauts de France, Xavier Bertrand, candidat à l'élection présidentielle de 2022 est venu afficher auprès d'un parterre d'élus de droite ses ambitions pour la France.

D'Elisabeth Roblot à Frédéric Brochot, en passant par Jean-Vianney Guigue à Jean-Claude Becousse

C'est un rendez-vous clairement destiné aux élus locaux que Xavier Bertrand avait souhaité organiser, "pour être au coeur des territoires", "sans chichi et sans protocole". De nombreux élus locaux et départementaux ont répondu à l'invitation lancée par Sébastien Martin, à l'image des conseillers départementaux Elisabeth Roblot, Alain Gaudray, Jean-Claude Becousse, des maires de Rully, Saint Jean de Vaux, Saint Mard de Vaux, Mellecey, Dracy le Fort... L'occasion pour le candidat à la présidentielle avec cette étape voulue comme intimiste de leur donner la parole afin qu'ils partagent avec lui, leurs inquiétudes et leurs ambitions pour ce qui constituera le futur programme de Xavier Bertrand, dont les contours émergent clairement.

"La République des Territoires" et "la confiance aux élus"

Conscient que le règime hyperprésidentiel d'Emmanual Macron a suscité un certain nombre de critiques, Xavier Bertrand sait qu'en s'appuyant et surtout en réinscrivant les élus locaux comme des éléments indispensables à son projet présidentiel, c'est un premier jalon indispensable à son programme électoral.

Le candidat à la présidentielle a évoqué nombre de thématiques allant de la justice à l'emploi, en passant par la santé, déplorant les "ruptures" qui fragilisent la société française et le pacte républicain qui en découle.

"Un projet basé sur le redressement"

Xavier Bertrand a effleuré en quelques minutes les grandes lignes de l'ossature du futur projet présidentiel, dans lequel il entend mettre à profit l'expertise de Sébastien Martin, notamment à travers son rôle de Président de l'AdCF. "Il nous faut mettre un terme au désordre dans ce pays. Et ça passera par le travail" a clairement annoncé le candidat à la présidence de la République. "Ceux qui bossent doivent y trouver leur compte et ceux qui donnent du travail doivent pouvoir le faire sans entraves". Un propos que le principal intéressé entend "se reposer sur des propositions très concrètes dès la rentrée"

La décentralisation revisitée

A peine élu à la Présidence de la République, Xavier Bertrand entend réactiver une nouvelle étape dans la décentralisation française. "Ce pays fonctionnera bien mieux que si on fait confiance, et en premier lieu aux élus". L'exemple de la gestion de la crise sanitaire est venue d'ailleurs corroborer les propos du candidat, alors que la gestion toujours très centralisatrice a montré à maintes reprises ses limites et insuffisances. Xavier Bertrand est allé plus loin dans ses positions, considérant que les "élus départementaux devraient être conseillers régionaux" ou que "les politiques de l'emploi ou de la santé devraient être sous pilotage des élus locaux". Il a profité de l'opportunité pour souligner sa volonté de renforcer le pouvoir des Préfets, "plus de pouvoirs mais aussi plus de pouvoirs sur les administrations centrales et autres ministères".

Parallèlement à cette grande politique décentralisatrice, le candidat à la présidentielle a fait un vibrant plaidoyer pour " un réaménagement du territoire", "un investissement dans les politiques de transport et dans le ferroviaire mais aussi et surtout dans les services publics et c'est un gars de droite qui vous le dit".

A tour de rôle Alain Gaudray, Elisabeth Roblot et Jean-Claude Bécousse ont évoqué les problématiques autour de la gestion sanitaire, les problématiques de transfert de compétences non accompagnées ou la gestion de la valorisation des territoires.

Le Grand Débat, une source intarrissable pour Xavier Bertrand

"Le bon sens, le bon sens, rien que le bon sens". Le Président des Hauts de France a dénoncé l'absence d'exploitation de l'exercice qui fut mené il y a plus de deux ans par la Présidence de la République dans le cadre du "Grand Débat". "Il y a beaucoup de solutions, beaucoup de questions, c'est une source intarissable, inexploitée" a déploré l'élu du nord.

Laurent Guillaumé