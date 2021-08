Beaucoup de joueurs séniors aux reprises des entrainements du RTC (Rugby Tango Chalonnais)

Plus d’une trentaine de joueurs sur 68 licenciés séniors étaient présents. Les précisions de Rudy Léger sur la nouvelle saison et le photoreportage info-chalon.com !

Ils étaient plus de quarantaine mardi pour l’entrainement foncier de début de saison et plus d’une trentaine ce mercredi soir pour travailler la résistance dans l’effort sans compter vendredi soir où l’effectif devrait être complet. Vous l’avez compris, en ce début de saison les joueurs du RTC chalonnais sont très motivés par le challenge de la fédérale 2 qui les attends pour cette nouvelle saison 2021/ 2022.

Aussi, Rudy Léger (photo), l’entraineur de l’équipe fanion du RTC et ses collaborateurs Stéphane Bourgeois, préparateur physique du club, Arnaud Levasseur entraineur des trois quart, Jérôme Bonnard entraineur des avants, Mathieu Verdeau (photo) et Clément Levasseur (photo), coachs de l’équipe B et Sofian Tackouachet adjoint de Stéphane Bourgeois à la préparation physique, se relaient pour assurer les trois entrainements par semaine.

Plus de trente rugbymans séniors étaient donc présents au stade Léo Lagrange pour la causerie de l’entrainement du mercredi, afin de se préparer au mieux pour les premiers matchs de préparation qui se dérouleront pour la A comme pour la B à Chalon, face à Chagny (le vendredi 27 août à 19 heures 45 pour la A) et toujours pour les deux équipes (A et B) à Villard les Dombes (une grosse équipe de Fédérale 3), le samedi 4 septembre. Enfin la reprise du championnat est prévue le 11 septembre avec un déplacement à Antony Métro (92).

Lors de cette reprise d’entrainement, on pouvait constater la forte mobilisation et la forte motivation des joueurs séniors qui vont composer l’équipe fanion. Le RTC qui compte d’ailleurs cette année dix nouvelles recrues dont 5 étaient présentes: Pierre-François Toti, Loïc Picamelot, Baptiste Lemercier, Damien Alibert, Alexis Favier.

Lors de cet entrainement Rudy Léger a répondu à quelques questions d’info-chalon.com :

Rudy, comment s’est passée cette phase de confinement pour vous, votre staff et vos joueurs ?

R.L : « Dans l’ensemble c’est vrai que je ne vais pas vous mentir le confinement a été très long pour nous tous. Mais à part les couvre-feux qui nous ont perturbés (19 h), on a continué de s’entrainer tous les samedis matins et une fois le couvre-feu levé, 2 fois par semaine. Même s’il n’y avait pas de compétition derrière, la motivation était toujours présente car j’avais toujours une quarantaine de joueurs présents ! ».

Comment a été accueilli la montée en fédérale 2 par vous votre staff et les joueurs ?

R.L : « Nous sur le terrain dans nos têtes, on étaient prêts. Alors quand on nous a proposé de monter, on a accepté car on a toutes les structures pour, les dirigeants sont en place, le staff aussi et les joueurs avaient vraiment envie de goûter à la division supérieure, donc on se devait d’accepter cette proposition ! ».

Quelles sont vos ambitions pour cette nouvelle saison ?

R.L : « Alors nos ambitions pour l’année prochaine, c’est surtout de bien figurer et c’est important pour le club. Ensuite c’est d’offrir éventuellement des phases finales à nos joueurs et à nos supporters, on va travailler pour cela ! ».

Y-a-t’il des grosses écuries dans votre poule cette année ?

R.L : « Il y en a pas mal oui, il y a surtout Orsay (93), le PUC (Paris Université Club)… et puis bien évidement nos amis et voisin du Creusot qui sont toujours là et qui figurent toujours bien placés en Fédérale 2. C’est notre derby et on sera ravis de le jouer ! ».

Le photoreportage info-chalon.com

J.P.B