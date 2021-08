AVIS DE DECES - Monsieur Dominique GROS

CHALON-SUR-SAÔNE



Marie-Hélène Gros,

son épouse ;

Aurélie et Philippe Gros-Raphael,

sa fille et son gendre ;

Alya Aboudou-Gros,

sa petite-fille adorée ;

Virgile et Léa Raphael ;

Thérèse Radreau,

sa belle-mère ;

Isabelle Radreau,

sa belle-sœur ;

Vincent Radreau,

Océane Van Heddegem

et Viny,

ses neveux et sa nièce ;

les familles Gros, Marceau, Boujon,

ses oncles et tantes, ses cousins et cousines ;

ont la douleur de vous faire part du décès de

Dominique GROS

survenu dans sa 71e année.

La cérémonie religieuse sera célébrée

vendredi 6 août 2021, à 14 heures, en l'église Saint-Pierre, suivie de la crémation.

Ni fleurs, ni plaques.

La famille remercie le personnel soignant des différents services de la Clinique Sainte-Marie, Solène, Florence et Florence, ses infirmières, Alexandre, son kinésithérapeute, pour leur gentillesse et leur dévouement, ainsi que toutes les personnes qui prendront part à sa peine.

Dominique repose à la chambre funéraire Roc'Eclerc à Saint-Remy.

Une collecte au profit de la recherche contre le cancer sera faite à l'issue de la cérémonie.