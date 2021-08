Les 12 et 13 aout, deux concerts donnés par l’Ensemble Instrumental de la Bresse Bourguignonne.

Allerey le jeudi 12 aout et St Germain du Bois le vendredi 13 aout 2021, accueilleront pour deux concerts choristes et musiciens sus la direction de Inna Nikonovich

En conclusion d’un stage organisé par le Foyer Rural de St Germain du Bois, stage existant depuis de nombreuses années en cette période estivale, l’Ensemble Instrumental de la Bresse Bourguignonne propose deux concerts pour clore cette session d’une semaine de travail.

Ce sont 38 choristes et 7 musiciens sous la direction de la chef de choeur Irina Nikonovich qui vous emmèneront sur les traces de Christophe Colomb, à la découverte d’un monde nouveau, de ses chants et de ses danses.

Ainsi une route transatlantique se crée, les échanges avec l’Afrique se multiplient et le chemin vers l’Amérique du Nord est bientôt ouvert aux flux humains. Des musiques des deux continents naissent des rythmes qui ne cessent d’évoluer et qui empreignent notre culture. Ils seront ainsi évoqués par l’Ensemble à travers quelques titres, gardant à l’esprit que nous sommes tous sur le même bateau, même si le voyage n’est pas égal pour tous. Les musiciens ont embarqué avec plaisir, suivant cette route et l’embellissant de leur talent et de leur sourire.

Deux concerts de restitution qui auront lieu :

- Jeudi 12 août en l’église d’Allerey à 18h.

- Vendredi 13 août en l’église de St Germain du Bois à 20h30.

Entrée : 10€, gratuit pour les enfants de moins de 12 ans.

Selon les instructions désormais en vigueur à ces deux dates de concerts, les spectateurs prévoiront de se munir du passe-sanitaire sur papier attestant soit de la vaccination, soit d’un test PCR négatif récent.

JC Reynaud